Stage de dessin intensif

Guérande Loire-Atlantique

Début : 2026-01-23 10:00:00

fin : 2026-01-23 18:30:00

2026-01-23 2026-01-24

Osez vous lancer dans la pratique du dessin ! Durant ces deux jours complets vous serez surpris de voir vos progrès. Vous réaliserez des dessins grâce aux techniques d’apprentissage dites de cerveau droit (celui qui nous permet d’apprendre à mieux regarder le monde).

Avec ce stage, le dessin classique n’aura plus de secrets pour vous !

Le matériel sera fourni, prévoir votre pique-nique.

Tous les niveaux sont les bienvenus.

Maximum 5 participants.

Adultes et adolescents à partir de 16 ans. .

Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 81 55 06 20 contact@nadejart.fr

