Stage de dessin intensif Guérande
Stage de dessin intensif Guérande vendredi 23 janvier 2026.
Stage de dessin intensif
Guérande Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23 10:00:00
fin : 2026-01-23 18:30:00
Date(s) :
2026-01-23 2026-01-24
Osez vous lancer dans la pratique du dessin ! Durant ces deux jours complets vous serez surpris de voir vos progrès. Vous réaliserez des dessins grâce aux techniques d’apprentissage dites de cerveau droit (celui qui nous permet d’apprendre à mieux regarder le monde).
Avec ce stage, le dessin classique n’aura plus de secrets pour vous !
Le matériel sera fourni, prévoir votre pique-nique.
Tous les niveaux sont les bienvenus.
Maximum 5 participants.
Adultes et adolescents à partir de 16 ans. .
Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 81 55 06 20 contact@nadejart.fr
English :
L’événement Stage de dessin intensif Guérande a été mis à jour le 2025-12-10 par ADT44