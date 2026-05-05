Exposition L’atelier des belles histoires Centre Culturel Athanor Guérande

Guérande

Exposition L’atelier des belles histoires

Centre Culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 14:00:00

fin : 2026-05-14 18:00:00

Date(s) :

2026-05-06 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-09 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22

Né sur la Presqu’île et à Guérande, ce projet réunit collages, photographies et typographie dans un dialogue entre générations, à l’initiative de l’association Book up lab.

Initié dans le cadre de l’Été Culturel 2025, dispositif du ministère de la Culture et de la DRAC, et soutenu par le dispositif Lab’aux Idées de la Ville de Guérande, il invite à raconter, rêver et partager autrement.

Une exposition sensible et vivante, où la création collective devient un véritable espace de rencontre. .

Centre Culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 73 30 athanor@ville-guerande.fr

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English :

L’événement Exposition L’atelier des belles histoires Guérande a été mis à jour le 2026-05-01 par ADT44