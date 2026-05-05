Exposition L’atelier des belles histoires Centre Culturel Athanor Guérande
Exposition L’atelier des belles histoires Centre Culturel Athanor Guérande mercredi 6 mai 2026.
Guérande
Exposition L’atelier des belles histoires
Centre Culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 14:00:00
fin : 2026-05-14 18:00:00
Date(s) :
2026-05-06 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-09 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22
Né sur la Presqu’île et à Guérande, ce projet réunit collages, photographies et typographie dans un dialogue entre générations, à l’initiative de l’association Book up lab.
Initié dans le cadre de l’Été Culturel 2025, dispositif du ministère de la Culture et de la DRAC, et soutenu par le dispositif Lab’aux Idées de la Ville de Guérande, il invite à raconter, rêver et partager autrement.
Une exposition sensible et vivante, où la création collective devient un véritable espace de rencontre. .
Centre Culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 73 30 athanor@ville-guerande.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Exposition L’atelier des belles histoires Guérande a été mis à jour le 2026-05-01 par ADT44
À voir aussi à Guérande (Loire-Atlantique)
- Visite guidée La cité bretonne Départ de l’Office de tourisme Guérande 5 mai 2026
- Visite guidée de l’Ecoasis Entrée piétonne par la piste Vélocéan Guérande 6 mai 2026
- Conférence Les liens sociaux et la société Ciné Presqu’île Guérande 6 mai 2026
- Lectures Ra’conte moi Médiathèque Samuel Beckett Guérande 6 mai 2026
- Concert Enfance & Poésie Centre culturel Athanor Guérande 6 mai 2026