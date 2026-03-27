Visite guidée de l’Ecoasis Entrée piétonne par la piste Vélocéan Guérande
Visite guidée de l’Ecoasis Entrée piétonne par la piste Vélocéan Guérande mercredi 1 avril 2026.
Visite guidée de l’Ecoasis
Entrée piétonne par la piste Vélocéan Croisement Rue de Bréhany et Vélocéan Guérande Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 15:00:00
fin : 2026-04-01 17:30:00
Date(s) :
2026-04-01
Jérémy, Anne et Marie, paysans permaculteurs et producteurs de fruits et plantes médicinales vous accueillent à l’Ecoasis pour une visite guidée.
Depuis 2017, la biodiversité est le mot d’ordre dans ce jardin-forêt au milliers d’arbres et arbustes. Découvrez le design du lieu, les astuces pour valoriser et préserver la biodiversité, le jardin-forêt où fruitiers, médicinales, mares et haies bocagères créent un véritable écrin naturel.
Ici tout est fait à la main avec délicatesse et passion pour prendre soin de la Terre et vous offrir une gamme de produits naturellement sains et gourmands.
Au programme
– 15h Visite guidée
– 16h45 Vente directe des produits de l’Ecoasis
– 15h à 17h Vente des plants de la pépinière
Pas de réservation. .
Entrée piétonne par la piste Vélocéan Croisement Rue de Bréhany et Vélocéan Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 83 30 30 25
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English :
L’événement Visite guidée de l’Ecoasis Guérande a été mis à jour le 2026-03-27 par ADT44
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