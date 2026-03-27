Visite guidée de l’Ecoasis Entrée piétonne par la piste Vélocéan Guérande

Visite guidée de l’Ecoasis

Entrée piétonne par la piste Vélocéan Croisement Rue de Bréhany et Vélocéan Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 15:00:00

fin : 2026-04-01 17:30:00

Date(s) :

2026-04-01

Jérémy, Anne et Marie, paysans permaculteurs et producteurs de fruits et plantes médicinales vous accueillent à l’Ecoasis pour une visite guidée.

Depuis 2017, la biodiversité est le mot d’ordre dans ce jardin-forêt au milliers d’arbres et arbustes. Découvrez le design du lieu, les astuces pour valoriser et préserver la biodiversité, le jardin-forêt où fruitiers, médicinales, mares et haies bocagères créent un véritable écrin naturel.

Ici tout est fait à la main avec délicatesse et passion pour prendre soin de la Terre et vous offrir une gamme de produits naturellement sains et gourmands.

Au programme

– 15h Visite guidée

– 16h45 Vente directe des produits de l’Ecoasis

– 15h à 17h Vente des plants de la pépinière

Pas de réservation. .

Entrée piétonne par la piste Vélocéan Croisement Rue de Bréhany et Vélocéan Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 83 30 30 25

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English :

L’événement Visite guidée de l’Ecoasis Guérande a été mis à jour le 2026-03-27 par ADT44