Guérande

Enquête Mystère à la Porte Saint-Michel

Porte Saint-Michel Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 11:00:00

fin : 2026-10-25 12:00:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-12 2026-04-18 2026-04-19 2026-04-25 2026-04-26 2026-05-02 2026-05-03 2026-05-09 2026-05-10 2026-05-16 2026-05-17 2026-05-23 2026-05-24 2026-05-30 2026-05-31 2026-06-06 2026-06-07 2026-06-13 2026-06-14

Cinq coffres verrouillés, un vieux carnet en cuir ayant appartenu au dernier capitaine de la ville de Guérande, et surtout un coffret doré à retrouver.

En famille ou entre amis, venez explorer la Porte Saint-Michel à travers une série d’épreuves qui vous demandera de la réflexion, mais pas seulement… la coopération entre petits et grands sera ici indispensable !

Au fil des salles, en autonomie, vous entrerez au cœur d’une histoire surprenante qui ne vous laissera pas insensible.

En famille (conseillé à partir de 7 ans) ou entre amis.

De deux à six personnes dont un adulte au minimum. .

Porte Saint-Michel Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 55 05 05 porte.saintmichel@ville-guerande.fr

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English :

L’événement Enquête Mystère à la Porte Saint-Michel Guérande a été mis à jour le 2026-04-08 par ADT44