Jeux vidéo Mario Kart Médiathèque Samuel Beckett Guérande
Jeux vidéo Mario Kart Médiathèque Samuel Beckett Guérande samedi 14 février 2026.
Jeux vidéo Mario Kart
Médiathèque Samuel Beckett 2 avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 14:00:00
fin : 2026-02-14 17:00:00
Date(s) :
2026-02-14
Affrontez-vous entre amis, sur écran géant, dans ce jeu de course coloré en incarnant les personnages de l’univers de Mario et Nintendo.
Lancez des carapaces, dérapez, prenez des raccourcis et soyez le premier à franchir la ligne d’arrivée !
Tournoi sur inscription de 14h à 15h30
Parties libres de 15h30 à 17h
Dès 9 ans .
Médiathèque Samuel Beckett 2 avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 75 91 mediatheque@ville-guerande.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Jeux vidéo Mario Kart Guérande a été mis à jour le 2026-01-20 par ADT44