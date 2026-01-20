Jeux vidéo Mario Kart Médiathèque Samuel Beckett Guérande

Jeux vidéo Mario Kart

Médiathèque Samuel Beckett 2 avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique

Début : 2026-02-14 14:00:00

fin : 2026-02-14 17:00:00

Affrontez-vous entre amis, sur écran géant, dans ce jeu de course coloré en incarnant les personnages de l’univers de Mario et Nintendo.

Lancez des carapaces, dérapez, prenez des raccourcis et soyez le premier à franchir la ligne d’arrivée !

Tournoi sur inscription de 14h à 15h30

Parties libres de 15h30 à 17h

Dès 9 ans .

Médiathèque Samuel Beckett 2 avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 75 91 mediatheque@ville-guerande.fr

