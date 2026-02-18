Ouvrons les livres avec les Bébés à Saillé Accueil périscolaire de Saillé Guérande
Accueil périscolaire de Saillé 5 rue François Thuard Guérande Loire-Atlantique
Début : 2026-03-16 09:30:00
fin : 2026-04-20 11:00:00
2026-03-16 2026-04-20 2026-05-18 2026-06-15
La valise d’albums de Millefeuilles et Petit Lu sera à disposition. Les lectrices de l’association participeront aux lectures individuelles avec les adultes et les tout petits.
Arrivez quand votre enfant sera prêt et repartez à sa demande.
Pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte. .
Accueil périscolaire de Saillé 5 rue François Thuard Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire millefeuillesetpetitlu@yahoo.fr
