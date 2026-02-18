Ouvrons les livres avec les Bébés à Saillé Accueil périscolaire de Saillé Guérande

Ouvrons les livres avec les Bébés à Saillé

Accueil périscolaire de Saillé 5 rue François Thuard Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-16 09:30:00

fin : 2026-04-20 11:00:00

Date(s) :

2026-03-16 2026-04-20 2026-05-18 2026-06-15

La valise d’albums de Millefeuilles et Petit Lu sera à disposition. Les lectrices de l’association participeront aux lectures individuelles avec les adultes et les tout petits.

Arrivez quand votre enfant sera prêt et repartez à sa demande.

Pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte. .

Accueil périscolaire de Saillé 5 rue François Thuard Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire millefeuillesetpetitlu@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ouvrons les livres avec les Bébés à Saillé Guérande a été mis à jour le 2026-02-18 par ADT44