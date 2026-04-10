Lectures sur l’herbe Guérande
Lectures sur l’herbe Guérande jeudi 18 juin 2026.
Guérande
Lectures sur l’herbe
51 Rue de la Maisonneuve Guérande Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 14:30:00
fin : 2026-06-18 16:00:00
Date(s) :
2026-06-18
Un moment de détente, au milieu des mots, dans un jardin de Guérande.
En cas de pluie, repli à la salle Kenkiz (58 rue de la Maisonneuve). .
51 Rue de la Maisonneuve Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 99 57 actionsociale.ccas@ville-guerande.fr
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L’événement Lectures sur l’herbe Guérande a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT44
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