Guérande

Lectures sur l’herbe

51 Rue de la Maisonneuve Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 14:30:00

fin : 2026-06-18 16:00:00

Date(s) :

2026-06-18

Un moment de détente, au milieu des mots, dans un jardin de Guérande.

En cas de pluie, repli à la salle Kenkiz (58 rue de la Maisonneuve). .

51 Rue de la Maisonneuve Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 99 57 actionsociale.ccas@ville-guerande.fr

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English :

L’événement Lectures sur l’herbe Guérande a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT44