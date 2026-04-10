Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Lectures sur l’herbe Guérande

Lectures sur l’herbe Guérande jeudi 18 juin 2026.

Adresse : 51 Rue de la Maisonneuve

Ville : 44350 Guérande

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Guérande

Lectures sur l’herbe

51 Rue de la Maisonneuve Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 14:30:00
fin : 2026-06-18 16:00:00

Date(s) :
2026-06-18

Un moment de détente, au milieu des mots, dans un jardin de Guérande.

En cas de pluie, repli à la salle Kenkiz (58 rue de la Maisonneuve).   .

51 Rue de la Maisonneuve Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 99 57  actionsociale.ccas@ville-guerande.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Lectures sur l’herbe Guérande a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT44

À voir aussi à Guérande (Loire-Atlantique)