Concert La Voix des Orgues Place Saint Aubin Guérande
jeudi 6 août 2026 · Place Saint Aubin · Guérande
Informations pratiques
Guérande
Concert La Voix des Orgues
Place Saint Aubin Collégiale Saint Aubin Guérande Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 21:00:00
fin : 2026-08-06 22:00:00
Date(s) :
2026-08-06 2026-08-14
Venez assister à La voix des orgues , un concert unique d’orgue dans la Collégiale Saint-Aubin, en plein cœur des remparts. .
Place Saint Aubin Collégiale Saint Aubin Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 03 88 40 60 contact@lavoixdesorgues.org
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English :
L’événement Concert La Voix des Orgues Guérande a été mis à jour le 2026-07-02 par ADT44
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