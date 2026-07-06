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AGENDA · Guérande

Concert La Voix des Orgues Place Saint Aubin Guérande

jeudi 6 août 2026 · Place Saint Aubin · Guérande

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Place Saint Aubin
Adresse
Collégiale Saint Aubin
Ville
44350 Guérande
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Guérande

Concert La Voix des Orgues

Place Saint Aubin Collégiale Saint Aubin Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 21:00:00
fin : 2026-08-06 22:00:00

Date(s) :
2026-08-06 2026-08-14

Venez assister à La voix des orgues , un concert unique d’orgue dans la Collégiale Saint-Aubin, en plein cœur des remparts.    .

Place Saint Aubin Collégiale Saint Aubin Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 03 88 40 60  contact@lavoixdesorgues.org

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English :

L’événement Concert La Voix des Orgues Guérande a été mis à jour le 2026-07-02 par ADT44

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