Concert La Voix des Orgues Place Saint Aubin Guérande

Informations pratiques

Guérande

Concert La Voix des Orgues

Place Saint Aubin Collégiale Saint Aubin Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 21:00:00

fin : 2026-08-06 22:00:00

Date(s) :

2026-08-06 2026-08-14

Venez assister à La voix des orgues , un concert unique d’orgue dans la Collégiale Saint-Aubin, en plein cœur des remparts. .

Place Saint Aubin Collégiale Saint Aubin Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 03 88 40 60 contact@lavoixdesorgues.org

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English :

L’événement Concert La Voix des Orgues Guérande a été mis à jour le 2026-07-02 par ADT44