Conférence relation à soi, relation aux autres Guérande
Conférence relation à soi, relation aux autres Guérande lundi 22 juin 2026.
Guérande
Conférence relation à soi, relation aux autres
30 rue de Mesquer Guérande Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22 18:00:00
fin : 2026-07-20 19:30:00
Date(s) :
2026-06-22 2026-07-20 2026-07-27
Et si une meilleure communication avec soi-même et les autres pouvait apporter plus de sérénité et de joie ? Un moment de partage pour explorer des pistes simples et concrètes afin d’améliorer nos relations et notre bien-être. .
30 rue de Mesquer Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 59 62 05 26 contact@tyzen.fr
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English :
L’événement Conférence relation à soi, relation aux autres Guérande a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT44
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