Guérande

Conférence relation à soi, relation aux autres

30 rue de Mesquer Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22 18:00:00

fin : 2026-07-20 19:30:00

Date(s) :

2026-06-22 2026-07-20 2026-07-27

Et si une meilleure communication avec soi-même et les autres pouvait apporter plus de sérénité et de joie ? Un moment de partage pour explorer des pistes simples et concrètes afin d’améliorer nos relations et notre bien-être. .

30 rue de Mesquer Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 59 62 05 26 contact@tyzen.fr

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English :

L’événement Conférence relation à soi, relation aux autres Guérande a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT44