Stage de Qi Gong Découvrir le Siu Lohan Qi Gong Route de Saint André des Eaux Guérande

Guérande

Stage de Qi Gong Découvrir le Siu Lohan Qi Gong

Route de Saint André des Eaux Mébrian Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 09:30:00

fin : 2026-07-19 17:00:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-19

Ce stage de deux jours vous permettra de vous ressourcer dans ce lieu entouré de verdure à Guérande.

Nous apprendrons un enchaînement de 12 mouvements doux et puissants.

Le Siu Lohan Qi Gong est une pratique interne issue de la tradition taoïste pour

• Relâcher les tensions du corps

• Faire circuler l’énergie dans les méridiens

• Apaiser le mental

• Cultiver présence et sérénité.

Le Siu Lohan est un Qi Gong fluide et méditatif où le mouvement, la respiration et le relâchement nous amène progressivement vers une profonde paix intérieure.

Accessible aux débutants. .

Route de Saint André des Eaux Mébrian Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 59 62 05 26 contact@tyzen.fr

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English :

L’événement Stage de Qi Gong Découvrir le Siu Lohan Qi Gong Guérande a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT44