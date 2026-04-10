Stage de Qi Gong Découvrir le Siu Lohan Qi Gong Route de Saint André des Eaux Guérande
Stage de Qi Gong Découvrir le Siu Lohan Qi Gong Route de Saint André des Eaux Guérande samedi 18 juillet 2026.
Guérande
Stage de Qi Gong Découvrir le Siu Lohan Qi Gong
Route de Saint André des Eaux Mébrian Guérande Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 09:30:00
fin : 2026-07-19 17:00:00
Date(s) :
2026-07-18 2026-07-19
Ce stage de deux jours vous permettra de vous ressourcer dans ce lieu entouré de verdure à Guérande.
Nous apprendrons un enchaînement de 12 mouvements doux et puissants.
Le Siu Lohan Qi Gong est une pratique interne issue de la tradition taoïste pour
• Relâcher les tensions du corps
• Faire circuler l’énergie dans les méridiens
• Apaiser le mental
• Cultiver présence et sérénité.
Le Siu Lohan est un Qi Gong fluide et méditatif où le mouvement, la respiration et le relâchement nous amène progressivement vers une profonde paix intérieure.
Accessible aux débutants. .
Route de Saint André des Eaux Mébrian Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 59 62 05 26 contact@tyzen.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Stage de Qi Gong Découvrir le Siu Lohan Qi Gong Guérande a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT44
À voir aussi à Guérande (Loire-Atlantique)
- Car Wash Rue du Sénéchal Guérande 27 mai 2026
- Lecture à la coulée verte Rue du Sénéchal Guérande 27 mai 2026
- Méditation guidée relaxation profonde Guérande 28 mai 2026
- Ateliers Danse Complexe sportif de Kerbiniou Guérande 29 mai 2026
- Qi Gong en plein air relaxation en mouvement et étirements doux Jardin public Guérande 29 mai 2026