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Stage de Qi Gong Découvrir le Siu Lohan Qi Gong Route de Saint André des Eaux Guérande

Stage de Qi Gong Découvrir le Siu Lohan Qi Gong Route de Saint André des Eaux Guérande samedi 18 juillet 2026.

Lieu : Route de Saint André des Eaux

Adresse : Mébrian

Ville : 44350 Guérande

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Guérande

Stage de Qi Gong Découvrir le Siu Lohan Qi Gong

Route de Saint André des Eaux Mébrian Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 09:30:00
fin : 2026-07-19 17:00:00

Date(s) :
2026-07-18 2026-07-19

Ce stage de deux jours vous permettra de vous ressourcer dans ce lieu entouré de verdure à Guérande.

Nous apprendrons un enchaînement de 12 mouvements doux et puissants.

Le Siu Lohan Qi Gong est une pratique interne issue de la tradition taoïste pour

• Relâcher les tensions du corps

• Faire circuler l’énergie dans les méridiens

• Apaiser le mental

• Cultiver présence et sérénité.

Le Siu Lohan est un Qi Gong fluide et méditatif où le mouvement, la respiration et le relâchement nous amène progressivement vers une profonde paix intérieure.

Accessible aux débutants.   .

Route de Saint André des Eaux Mébrian Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 59 62 05 26  contact@tyzen.fr

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English :

L’événement Stage de Qi Gong Découvrir le Siu Lohan Qi Gong Guérande a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT44

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