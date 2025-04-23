Ateliers Danse Complexe sportif de Kerbiniou Guérande

Ateliers Danse

Complexe sportif de Kerbiniou Avenue Gustave Flaubert Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 10:00:00

fin : 2026-05-22 12:00:00

Date(s) :

2026-04-10 2026-04-17 2026-04-24 2026-05-22 2026-05-29

Le CCAS propose des ateliers danse pour stimuler le corps et la mémoire dans une ambiance conviviale et ludique.

À l’aide d’accessoires comme des paniers ou des éventails, les participants sont invités à explorer le mouvement, travailler la coordination et partager un moment dynamique et agréable. .

Complexe sportif de Kerbiniou Avenue Gustave Flaubert Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 99 57 actionsociale.ccas@ville-guerande.fr

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L’événement Ateliers Danse Guérande a été mis à jour le 2026-03-18 par ADT44