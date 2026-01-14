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Théâtre Le Roman de Renart Château de Careil Guérande

Théâtre Le Roman de Renart Château de Careil Guérande vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Château de Careil

Adresse : 33 rue du Château de Careil

Ville : 44350 Guérande

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Guérande

Théâtre Le Roman de Renart

Château de Careil 33 rue du Château de Careil Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 18:30:00
fin : 2026-06-26 19:40:00

Date(s) :
2026-06-26

Spectacle mêlant conte, théâtre masqué et commedia dell’arte, inspiré du récit médiéval du Roman de Renart. 
Cette création revisite avec humour et énergie les aventures du célèbre goupil Renart, dans une forme théâtrale accessible à tous les publics.   .

Château de Careil 33 rue du Château de Careil Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 02 59 67 40 

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English :

L’événement Théâtre Le Roman de Renart Guérande a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT44

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