Concert Mélodies d’Eté Centre culturel Athanor Guérande
Concert Mélodies d’Eté Centre culturel Athanor Guérande vendredi 26 juin 2026.
Guérande
Concert Mélodies d’Eté
Centre culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:00:00
fin : 2026-06-26 20:15:00
Date(s) :
2026-06-26
Pour ce dernier concert de l’année, échappez-vous en musique avec l’Orchestre d’harmonie, l’ensemble violoncelles et les élèves des ateliers Orgue sensoriel et Rythm’N Voice du conservatoire de CapAtlantique La Baule-Guérande Agglo !
Durée environ 1h15
Gratuit sur réservation .
Centre culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 89 46 conservatoire.musique@cap-atlantique.fr
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English :
L’événement Concert Mélodies d’Eté Guérande a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44
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