Concert Mélodies d’Eté Centre culturel Athanor Guérande

Guérande

Concert Mélodies d’Eté

Centre culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:00:00

fin : 2026-06-26 20:15:00

Date(s) :

2026-06-26

Pour ce dernier concert de l’année, échappez-vous en musique avec l’Orchestre d’harmonie, l’ensemble violoncelles et les élèves des ateliers Orgue sensoriel et Rythm’N Voice du conservatoire de CapAtlantique La Baule-Guérande Agglo !

Durée environ 1h15

Gratuit sur réservation .

Centre culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 89 46 conservatoire.musique@cap-atlantique.fr

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English :

L’événement Concert Mélodies d’Eté Guérande a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44