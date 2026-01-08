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Visite de Saline à Guérande, Saline Le Lénigué – Marais Salants de Guérande, Guérande

Visite de Saline à Guérande, Saline Le Lénigué – Marais Salants de Guérande, Guérande

Visite de Saline à Guérande, Saline Le Lénigué – Marais Salants de Guérande, Guérande vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Saline Le Lénigué - Marais Salants de Guérande

Adresse : Route des Marais, Guérande

Ville : 44350 Guérande

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : sur inscription : nombre de personnes et transmettre un numéro de téléphone, 5€/personne

Visite de Saline à Guérande 26 – 28 juin Saline Le Lénigué – Marais Salants de Guérande Loire-Atlantique

sur inscription : nombre de personnes et transmettre un numéro de téléphone, 5€/personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T14:30:00+02:00 – 2026-06-26T15:30:00+02:00
Fin : 2026-06-28T17:30:00+02:00 – 2026-06-28T18:30:00+02:00

Explications du métier de Paludier et du fonctionnement d’une Saline. Vente de Sel de Guérande IGP issus de notre production.
!! Si la météo n’est pas avec nous, les visites seront annulées.
élise du GAEC ARTYSEL

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Explications du métier de Paludier et du fonctionnement d’une Saline. Vente de Sel de Guérande IGP issus de notre production. GAEC ARTYSEL Marais Salants

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