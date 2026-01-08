Visite de Saline à Guérande, Saline Le Lénigué – Marais Salants de Guérande, Guérande

Visite de Saline à Guérande 26 – 28 juin Saline Le Lénigué – Marais Salants de Guérande Loire-Atlantique

sur inscription : nombre de personnes et transmettre un numéro de téléphone, 5€/personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T14:30:00+02:00 – 2026-06-26T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-28T17:30:00+02:00 – 2026-06-28T18:30:00+02:00

Explications du métier de Paludier et du fonctionnement d’une Saline. Vente de Sel de Guérande IGP issus de notre production.

!! Si la météo n’est pas avec nous, les visites seront annulées.

élise du GAEC ARTYSEL

Saline Le Lénigué – Marais Salants de Guérande Route des Marais, Guérande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « pele.elise@orange.fr »}]

Explications du métier de Paludier et du fonctionnement d’une Saline. Vente de Sel de Guérande IGP issus de notre production. GAEC ARTYSEL Marais Salants

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