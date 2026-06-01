Partir en livre Lecture à la Coulée verte Rue du Sénéchal Guérande

Guérande

Partir en livre Lecture à la Coulée verte

Rue du Sénéchal Coulée verte Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 10:30:00

fin : 2026-07-08 12:00:00

Date(s) :

2026-06-24 2026-07-08

Les lectrices de l’association Mille-feuilles et Petit Lu, en partenariat avec la Médiathèque de Guérande, vont à la rencontre des parents et des tout-petits avec leurs valises remplies d’albums laisser vagabonder votre esprit au pays de l’imaginaire en venant écouter des histoires choisies pour vous.

Dans le cadre de la 12ème édition de Partir en livre . .

Rue du Sénéchal Coulée verte Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire millefeuillesetpetitlu@yahoo.fr

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L’événement Partir en livre Lecture à la Coulée verte Guérande a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT44