Visite guidée Le trésor de Guérande Départ de l’Office de tourisme Guérande

Visite guidée Le trésor de Guérande

Départ de l’Office de tourisme 1 place du Marché-au-Bois Guérande Loire-Atlantique

Début : 2026-02-11 10:30:00

fin : 2026-02-25 11:45:00

2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04

Petit ou grand aventurier pars explorer, au travers d’énigmes, la cité médiévale de Guérande. Mène cette quête qui te guidera au trésor perdu de Guérande. A toi de jouer ! Visite famille conseillée aux enfants de 6/10 ans

Des canne-sièges, des appareils amplificateurs de son et un fauteuil roulant sont disponibles gratuitement sur réservation auprès de nos accueils.

Les billets ne sont ni échangeables ni remboursables.

Toutefois, en cas d’imprévu médical, un remboursement pourra être envisagé sur présentation d’un justificatif, transmis avant la date de la visite. .

Départ de l'Office de tourisme 1 place du Marché-au-Bois Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire

