Guérande

Balade à vélo pour tous

La coulée verte Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 10:00:00

fin : 2026-06-28 16:30:00

Date(s) :

2026-06-28

L’association Place Au Vélo Guérande propose une balade à vélo le dimanche 28 juin 2026.

2 parcours sont possibles

– la grande boucle 36 km départ à 10h de la coulée verte (Guérande)

– la petite boucle 18 km départ à 11h de Kerhinet (Saint-Lyphard)

Il s’agit principalement de routes de campagne tranquilles et parfois de chemins.

A mi-parcours, pique-nique au bord de l’étang de Saint-Lyphard.

Cette pause peut durer plus ou moins 2h, selon l’envie des participant-e-s.

Informations pratiques

Rendez-vous à

• 9h45 pour un départ à 10h sur le parking de la Coulée Verte à Guérande

ou

• 10h45 pour un départ à 11h sur le parking de Kerhinet à Saint-Lyphard.

Le gilet fluo et le casque sont fortement conseillés pour tous (casque obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans).

Apporter eau et pique-nique pour une pause méridienne à Saint-Lyphard (quelques tables de pique-nique, appui-vélos, baignade possible, table de ping-pong et terrains de pétanque/molkky à disposition, parcours de santé, jeux pour enfants, sable).

Prévoir du matériel de réparation en cas de crevaison. .

La coulée verte Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 56 73 99 62 contact@placeauveloguerande.fr

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English :

L’événement Balade à vélo pour tous Guérande a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT44