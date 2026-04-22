Barbecues festifs Ferme Lait Prés Verts Guérande

Guérande

Barbecues festifs

Ferme Lait Prés Verts Cannevé Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:30:00

fin : 2026-08-14 22:30:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-08-14

Le vendredi soir, 2 fois dans l’été, ambiance festive et authentique assurée !

Sous forme de repas à table, accueil à partir de 19h30, comprenant un verre d’apéritif, entrée, plat (BBQ) et dessert.

Nombre de places limité. .

Ferme Lait Prés Verts Cannevé Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 24 85 67 27 leadamien@fermelaitpresverts.fr

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English :

L’événement Barbecues festifs Guérande a été mis à jour le 2026-04-22 par ADT44