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Barbecues festifs Ferme Lait Prés Verts Guérande

Barbecues festifs Ferme Lait Prés Verts Guérande vendredi 17 juillet 2026.

Lieu : Ferme Lait Prés Verts

Adresse : Cannevé

Ville : 44350 Guérande

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Guérande

Barbecues festifs

Ferme Lait Prés Verts Cannevé Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:30:00
fin : 2026-08-14 22:30:00

Date(s) :
2026-07-17 2026-08-14

Le vendredi soir, 2 fois dans l’été, ambiance festive et authentique assurée ! 
Sous forme de repas à table, accueil à partir de 19h30, comprenant un verre d’apéritif, entrée, plat (BBQ) et dessert. 

Nombre de places limité.    .

Ferme Lait Prés Verts Cannevé Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 24 85 67 27  leadamien@fermelaitpresverts.fr

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English :

L’événement Barbecues festifs Guérande a été mis à jour le 2026-04-22 par ADT44

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