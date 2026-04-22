Barbecues festifs Ferme Lait Prés Verts Guérande
Barbecues festifs Ferme Lait Prés Verts Guérande vendredi 17 juillet 2026.
Guérande
Barbecues festifs
Ferme Lait Prés Verts Cannevé Guérande Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:30:00
fin : 2026-08-14 22:30:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-08-14
Le vendredi soir, 2 fois dans l’été, ambiance festive et authentique assurée !
Sous forme de repas à table, accueil à partir de 19h30, comprenant un verre d’apéritif, entrée, plat (BBQ) et dessert.
Nombre de places limité. .
Ferme Lait Prés Verts Cannevé Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 24 85 67 27 leadamien@fermelaitpresverts.fr
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English :
L’événement Barbecues festifs Guérande a été mis à jour le 2026-04-22 par ADT44
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