Visite guidée La cité bretonne Départ de l’Office de tourisme Guérande

Visite guidée La cité bretonne

Départ de l’Office de tourisme 1 Place du Marché-au-Bois Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 14:30:00

fin : 2026-02-13 16:00:00

Date(s) :

2026-02-10 2026-02-13 2026-02-17 2026-02-20 2026-02-24 2026-02-27 2026-03-03 2026-03-06

Voyagez au Moyen-Âge à la découverte de la cité médiévale et de son histoire bretonne, une visite incontournable !

Guérande, témoin de son passé, possède un patrimoine remarquable. Parcourez les ruelles et admirez les monuments emblématiques…

Confort de visite

Des canne-sièges, des appareils amplificateurs de son et un fauteuil roulant sont disponibles gratuitement sur réservation auprès de nos accueils.

Conditions d’annulation et de remboursement

Les billets ne sont ni échangeables ni remboursables.

Toutefois, en cas d’imprévu médical, un remboursement pourra être envisagé sur présentation d’un justificatif, transmis avant la date de la visite. .

Départ de l’Office de tourisme 1 Place du Marché-au-Bois Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite guidée La cité bretonne Guérande a été mis à jour le 2026-01-07 par ADT44