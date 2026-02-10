Ouvrons les livres avec les Bébés à La Madeleine Place de l’Abbé Loiseau Guérande

Guérande

Ouvrons les livres avec les Bébés à La Madeleine

Place de l’Abbé Loiseau Mairie Annexe de La Madeleine Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01 09:30:00

fin : 2026-09-07 11:30:00

Date(s) :

2026-06-01 2026-09-07 2026-10-05 2026-11-02 2026-12-07

La valise d’albums de Millefeuilles et Petit Lu sera à disposition. Les lectrices de l’association participeront aux lectures individuelles avec les adultes et les tout petits.

Arrivez quand votre enfant sera prêt et repartez à sa demande. .

Place de l’Abbé Loiseau Mairie Annexe de La Madeleine Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire millefeuillesetpetitlu@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ouvrons les livres avec les Bébés à La Madeleine Guérande a été mis à jour le 2026-05-01 par ADT44