Ouvrons les livres avec les Bébés à La Madeleine Place de l’Abbé Loiseau Guérande
Ouvrons les livres avec les Bébés à La Madeleine Place de l’Abbé Loiseau Guérande lundi 1 juin 2026.
Guérande
Ouvrons les livres avec les Bébés à La Madeleine
Place de l’Abbé Loiseau Mairie Annexe de La Madeleine Guérande Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01 09:30:00
fin : 2026-09-07 11:30:00
Date(s) :
2026-06-01 2026-09-07 2026-10-05 2026-11-02 2026-12-07
La valise d’albums de Millefeuilles et Petit Lu sera à disposition. Les lectrices de l’association participeront aux lectures individuelles avec les adultes et les tout petits.
Arrivez quand votre enfant sera prêt et repartez à sa demande. .
Place de l’Abbé Loiseau Mairie Annexe de La Madeleine Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire millefeuillesetpetitlu@yahoo.fr
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L’événement Ouvrons les livres avec les Bébés à La Madeleine Guérande a été mis à jour le 2026-05-01 par ADT44
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