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Soirée Karaoké Le Ch’ti Breizh Guérande

Soirée Karaoké Le Ch’ti Breizh Guérande samedi 16 mai 2026.

Lieu : Le Ch'ti Breizh

Adresse : 9 Faubourg Saint-Michel

Ville : 44350 Guérande

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Guérande

Soirée Karaoké

Le Ch’ti Breizh 9 Faubourg Saint-Michel Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 19:00:00
fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :
2026-05-16 2026-05-30

Soirée organisée et animée par Stéphane et Héloïse. 
Petite restauration (planche et camembert rôti).   .

Le Ch’ti Breizh 9 Faubourg Saint-Michel Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 22 52 37  lechtibreizh44@gmail.com

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English :

L’événement Soirée Karaoké Guérande a été mis à jour le 2026-05-01 par ADT44

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