Soirée Karaoké Le Ch’ti Breizh Guérande
Soirée Karaoké Le Ch’ti Breizh Guérande samedi 16 mai 2026.
Guérande
Soirée Karaoké
Le Ch’ti Breizh 9 Faubourg Saint-Michel Guérande Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 19:00:00
fin : 2026-05-30 23:00:00
Date(s) :
2026-05-16 2026-05-30
Soirée organisée et animée par Stéphane et Héloïse.
Petite restauration (planche et camembert rôti). .
Le Ch’ti Breizh 9 Faubourg Saint-Michel Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 22 52 37 lechtibreizh44@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée Karaoké Guérande a été mis à jour le 2026-05-01 par ADT44
À voir aussi à Guérande (Loire-Atlantique)
- Visite guidée de l’Ecoasis Entrée piétonne par la piste Vélocéan Guérande 6 mai 2026
- Conférence Les liens sociaux et la société Ciné Presqu’île Guérande 6 mai 2026
- Lectures Ra’conte moi Médiathèque Samuel Beckett Guérande 6 mai 2026
- Concert Enfance & Poésie Centre culturel Athanor Guérande 6 mai 2026
- Soirée Stand-up Chai Gigi Guérande 7 mai 2026