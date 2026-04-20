Conférence Les liens sociaux et la société Ciné Presqu’île Guérande

Guérande

Conférence Les liens sociaux et la société

Ciné Presqu’île 4 avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 14:30:00

fin : 2026-05-06 16:00:00

Date(s) :

2026-05-06

Cette conférence intitulée Roms et Gens du Voyage des mythes aux réalités sociales et socioéconomiques est animée par Samuel Delépine, géographe et spécialiste des dynamiques sociales et territoriales. .

Ciné Presqu’île 4 avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 72 64 88 64

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L’événement Conférence Les liens sociaux et la société Guérande a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT44