Atelier Les Explorateurs enquêtent à Saillé Guérande
Atelier Les Explorateurs enquêtent à Saillé Guérande mardi 21 avril 2026.
Guérande
Atelier Les Explorateurs enquêtent à Saillé
Guérande Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 14:00:00
fin : 2026-04-21 17:00:00
Date(s) :
2026-04-21
Les Explorateurs mènent l’enquête pour tenter de retrouver la récolte de sel disparue. Sur leur chemin, ils observeront l’architecture emblématique de ce village paludier et se plongeront dans son histoire pour réunir les indices qui leurs permettront de récupérer l’or blanc des marais salants.
Pour les 7 à 12 ans. .
Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 10 01 ecole.artspatrimoine@ville-guerande.fr
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English :
L’événement Atelier Les Explorateurs enquêtent à Saillé Guérande a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT44
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