Le Printemps des Artisans Place et rue du Vieux Marché Guérande

Guérande

Le Printemps des Artisans

Place et rue du Vieux Marché Intra-muros Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 09:00:00

fin : 2026-05-02 18:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Venez flâner à la rencontre des producteurs, créateurs et artisans locaux. Une journée pour découvrir des savoir-faire, échanger avec les exposants et faire le plein d’idées cadeaux et de produits locaux.

Un rendez-vous printanier incontournable pour soutenir l’artisanat et la production locale au cœur de la cité médiévale. .

Place et rue du Vieux Marché Intra-muros Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 52 81 49 39

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English :

L’événement Le Printemps des Artisans Guérande a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT44