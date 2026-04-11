Stage Baby sitting et premiers secours Au Spot 15-25 ans Guérande

Guérande

Stage Baby sitting et premiers secours

Au Spot 15-25 ans 3 impasse Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 09:30:00

fin : 2026-04-22 17:30:00

Date(s) :

2026-04-22 2026-04-23 2026-04-24

Trois jours pour acquérir les bases de la garde d’enfants et les bons réflexes en cas d’urgence.

Mises en situation, rencontre avec des professionnels de la petite enfance, techniques d’animation, législation et formation PSC.

Nombre de places limitées. .

Au Spot 15-25 ans 3 impasse Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 72 09 97 58 spot15-25@lespep44-49.org

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English :

L’événement Stage Baby sitting et premiers secours Guérande a été mis à jour le 2026-04-08 par ADT44