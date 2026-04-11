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Stage d’Art plastique Centre Culturel de La Madeleine Guérande

Stage d’Art plastique Centre Culturel de La Madeleine Guérande lundi 20 avril 2026.

Lieu : Centre Culturel de La Madeleine

Adresse : 10 place de l'Abbé Loiseau

Ville : 44350 Guérande

Département : Loire-Atlantique

Début : lundi 20 avril 2026

Fin : lundi 20 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Guérande

Stage d’Art plastique

Centre Culturel de La Madeleine 10 place de l’Abbé Loiseau Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 14:00:00
fin : 2026-04-23 15:30:00

Date(s) :
2026-04-20 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-24

Au Programme de ces vacances de printemps du dessin, de la peinture, du collage, un peu d’argile et tout pleins de projets et d’expérimentations en couleurs ! 
Animé par Delphine, graphiste illustratrice formée aux Arts décoratifs de Strasbourg. 

Le matin pour les enfants de GS, CP, CE1
L’après-midi pour les enfants de CE2, CM1, CM2
Matériel inclus.   .

Centre Culturel de La Madeleine 10 place de l’Abbé Loiseau Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 59 15 20 91  delgrafik@gmail.com

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English :

L’événement Stage d’Art plastique Guérande a été mis à jour le 2026-04-08 par ADT44

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