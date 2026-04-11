Stage d’Art plastique Centre Culturel de La Madeleine Guérande
Stage d’Art plastique Centre Culturel de La Madeleine Guérande lundi 20 avril 2026.
Guérande
Stage d’Art plastique
Centre Culturel de La Madeleine 10 place de l’Abbé Loiseau Guérande Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 14:00:00
fin : 2026-04-23 15:30:00
Date(s) :
2026-04-20 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-24
Au Programme de ces vacances de printemps du dessin, de la peinture, du collage, un peu d’argile et tout pleins de projets et d’expérimentations en couleurs !
Animé par Delphine, graphiste illustratrice formée aux Arts décoratifs de Strasbourg.
Le matin pour les enfants de GS, CP, CE1
L’après-midi pour les enfants de CE2, CM1, CM2
Matériel inclus. .
Centre Culturel de La Madeleine 10 place de l’Abbé Loiseau Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 59 15 20 91 delgrafik@gmail.com
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English :
L’événement Stage d’Art plastique Guérande a été mis à jour le 2026-04-08 par ADT44
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