Stage d’Art plastique Centre Culturel de La Madeleine Guérande

Guérande

Stage d’Art plastique

Centre Culturel de La Madeleine 10 place de l’Abbé Loiseau Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 14:00:00

fin : 2026-04-23 15:30:00

Date(s) :

2026-04-20 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-24

Au Programme de ces vacances de printemps du dessin, de la peinture, du collage, un peu d’argile et tout pleins de projets et d’expérimentations en couleurs !

Animé par Delphine, graphiste illustratrice formée aux Arts décoratifs de Strasbourg.

Le matin pour les enfants de GS, CP, CE1

L’après-midi pour les enfants de CE2, CM1, CM2

Matériel inclus. .

Centre Culturel de La Madeleine 10 place de l’Abbé Loiseau Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 59 15 20 91 delgrafik@gmail.com

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English :

L’événement Stage d’Art plastique Guérande a été mis à jour le 2026-04-08 par ADT44