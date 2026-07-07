Improthon Marathon de théâtre d’improvisation Entrée piétonne par la piste Vélocéan Guérande

Informations pratiques

Guérande

Improthon Marathon de théâtre d’improvisation

Entrée piétonne par la piste Vélocéan Croisement Rue de Bréhany et Vélocéan Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 12:00:00

fin : 2026-07-25 02:00:00

Date(s) :

2026-07-25

IMPROTHON Repoussons les limites de l’impro

1er Marathon de théâtre d’improvisation, le festival où la fatigue crée des miracles (ou pas). 12 heures d’impro non-stop par des compagnies de théâtre venant de tout l’ouest !

Buvette sur place Ramène ton miam – Possibilité de poser sa tente sur place

Programme des spectacles

12h ouverture des portes

14h 15h Visite décalée de l’Ecoasis L’Ecoasis vous ouvre ses portes par le RIIR

15h 16h30 Match d’impro Dans les règles de l’art par le RIIR

16h30 17h30 Un jour sans fin

17h30 18h30 Stop ou encore Par la Cie Octopus

18h30 19h30 Futur bis Par la Cie Joyeux Chaos

19h30 20h30 CV Par la Cie Restons calmes

20h30 21h30 Suricate Par Impro c’est tout

21h30 22h30 Catch d’impro Par le RIIR

22h30 23h30 Journée de merde Par la Cie Low-cost

23h30-0h30 Impro Hot Ones Par le RIIR

0h30 02h Film improvisé Spectacle de clôture par le RIIR .

Entrée piétonne par la piste Vélocéan Croisement Rue de Bréhany et Vélocéan Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 83 30 30 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Improthon Marathon de théâtre d’improvisation Guérande a été mis à jour le 2026-07-02 par ADT44