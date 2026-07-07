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AGENDA · Guérande

Improthon Marathon de théâtre d’improvisation Entrée piétonne par la piste Vélocéan Guérande

samedi 25 juillet 2026 · Entrée piétonne par la piste Vélocéan · Guérande

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
12:00:00
Lieu
Entrée piétonne par la piste Vélocéan
Adresse
Croisement Rue de Bréhany et Vélocéan
Ville
44350 Guérande
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Guérande

Improthon Marathon de théâtre d’improvisation

Entrée piétonne par la piste Vélocéan Croisement Rue de Bréhany et Vélocéan Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 12:00:00
fin : 2026-07-25 02:00:00

Date(s) :
2026-07-25

IMPROTHON Repoussons les limites de l’impro

1er Marathon de théâtre d’improvisation, le festival où la fatigue crée des miracles (ou pas). 12 heures d’impro non-stop par des compagnies de théâtre venant de tout l’ouest ! 

Buvette sur place Ramène ton miam – Possibilité de poser sa tente sur place 

Programme des spectacles  
12h ouverture des portes
14h 15h Visite décalée de l’Ecoasis  L’Ecoasis vous ouvre ses portes par le RIIR
15h 16h30 Match d’impro  Dans les règles de l’art par le RIIR
16h30 17h30 Un jour sans fin
17h30 18h30 Stop ou encore  Par la Cie Octopus
18h30 19h30 Futur bis  Par la Cie Joyeux Chaos
19h30 20h30 CV  Par la Cie Restons calmes 
20h30 21h30 Suricate  Par Impro c’est tout 
21h30 22h30 Catch d’impro Par le RIIR
22h30 23h30 Journée de merde  Par la Cie Low-cost
23h30-0h30 Impro Hot Ones  Par le RIIR
0h30 02h Film improvisé  Spectacle de clôture par le RIIR   .

Entrée piétonne par la piste Vélocéan Croisement Rue de Bréhany et Vélocéan Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 83 30 30 25 

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English :

L’événement Improthon Marathon de théâtre d’improvisation Guérande a été mis à jour le 2026-07-02 par ADT44

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