Concert Enfance & Poésie Centre culturel Athanor Guérande
Concert Enfance & Poésie Centre culturel Athanor Guérande mercredi 6 mai 2026.
Guérande
Concert Enfance & Poésie
Centre culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 18:00:00
fin : 2026-05-06 18:35:00
Date(s) :
2026-05-06
L’ensemble vocal jeunes du conservatoire a préparé un répertoire joyeux et poétique, entre chanson française et musique classique : Trois petits pas, On écrit sur les murs, L’oiseau et l’enfant, Destin de Céline Dion…
L’ensemble vocal jeunes est ouvert à tous les jeunes de 10 à 18 ans ! Intégrer cet ensemble, c’est accéder à un travail vocal en collectif autour de la polyphonie, de la technique vocale… en s’appuyant sur des répertoires de différents styles et époques (musiques du monde, musiques de film, musiques profanes et sacrées, canons…).
Durée env. 35 min .
Centre culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 89 46 conservatoire.musique@cap-atlantique.fr
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L’événement Concert Enfance & Poésie Guérande a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT44
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