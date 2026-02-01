Visite de la ferme Ferme Lait Prés Verts Guérande

Visite de la ferme

Ferme Lait Prés Verts Cannevé Guérande Loire-Atlantique

Début : 2026-02-23 16:30:00

fin : 2026-02-23 17:45:00

Date(s) :

2026-02-23

Toute l’année, pendant les vacances scolaires, les familles sont invitées à venir découvrir la vie à la ferme lors de visites guidées conviviales et pédagogiques.

Cette sortie, idéale pour les enfants comme les parents, permet de

– Comprendre le fonctionnement d’une ferme laitière en activité,

– Assister à la traite des vaches en direct,

– Monter à bord du tracteur de la ferme,

– Savourer une dégustation de nos fromages fermiers.

Que vous soyez en vacances ou résidant la presqu’île, c’est l’activité parfaite pour les familles souhaitant combiner plaisirs nautiques et découverte de la vie rurale pendant leurs vacances.

Prévoir des vêtements adaptés.

Nombre de places limité. .

Ferme Lait Prés Verts Cannevé Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 24 85 67 27 leadamien@fermelaitpresverts.fr

English :

