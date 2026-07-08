Soirée-débat La Présidente de la Région à la rencontre des habitants de Guérande Centre Culturel Athanor Guérande

Informations pratiques

Guérande

Soirée-débat La Présidente de la Région à la rencontre des habitants de Guérande

Centre Culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 18:30:00

fin : 2026-07-16 19:30:00

Date(s) :

2026-07-16

Une rencontre ouverte aux habitants Dans le cadre d’un déplacement sur le territoire, Christelle Morançais, présidente de la Région Pays de la Loire, animera une soirée-débat à Guérande.

Cette rencontre s’inscrit dans une démarche de proximité et de dialogue avec les habitants. Elle offrira l’occasion d’échanger directement avec la Présidente de Région sur les politiques régionales, les projets du territoire et les sujets qui concernent le quotidien des Ligériens.

Un temps d’échange avec les citoyens Organisée sous la forme d’une soirée-débat, cette rencontre permettra au public d’assister à un échange avec Christelle Morançais et de participer aux discussions.

Les habitants sont invités à venir partager leurs questions, leurs observations et leurs attentes dans un cadre favorisant le dialogue. .

Centre Culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 73 30 athanor@ville-guerande.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée-débat La Présidente de la Région à la rencontre des habitants de Guérande Guérande a été mis à jour le 2026-07-02 par ADT44