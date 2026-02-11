Marché des Bouquinistes Place Saint-Aubin Guérande

Guérande

Marché des Bouquinistes

Place Saint-Aubin Intra-muros Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 10:30:00

fin : 2026-07-02 18:30:00

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Chaque jeudi, retrouvez l’association des Bouquinistes de Bretagne Sud. Romans, bandes dessinées, vinyles, cartes postales, livres rares ou oubliés… une véritable balade littéraire vous attend. .

Place Saint-Aubin Intra-muros Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 60 40 communication@ville-guerande.fr

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English :

L’événement Marché des Bouquinistes Guérande a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT44