Informations pratiques

Guérande

Nocturne fantastique

Porte Saint-Michel Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-23 22:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-06 2026-08-07

Nocturne fantastique

Dans le cadre de la programmation estivale autour de l’exposition consacrée à John Howe, la Porte Saint-Michel, Château-Musée de Guérande, propose des rendez-vous en soirée permettant de découvrir le monument autrement.

Les Nocturnes fantastiques invitent petits et grands à explorer le site dans une ambiance immersive. Les visiteurs parcourent librement le monument grâce à un itinéraire en autonomie ponctué de jeux et de défis inspirés de l’univers fantastique de l’artiste.

A partir de 5 ans.

Animation organisée dans le cadre du parcours Voyages fantastiques à travers l’art de John Howe .

Pendant plus de 4 mois, découvrez l’art de John Howe à travers un parcours inédit imaginé sur le territoire. Artiste de renommée internationale, John Howe a notamment contribué à façonner l’esthétique des trilogies cinématographiques Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, réalisées par Peter Jackson, donnant vie à l’univers de J. R. R. Tolkien. Près de 150 œuvres, réparties sur quatre lieux La Baule, Guérande, Herbignac, Batz-sur-Mer- vous plongent dans un voyage unique entre légendes, univers fantastiques et imaginaire médiéval.

Organisez votre parcours et découvrez tous les lieux sur voyages-fantastiques.cap-atlantique.fr



Accès avec un billet d’entrée à la Porte Saint-Michel-Château-Musée de Guérande. .

Porte Saint-Michel Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 55 05 05 porte.saintmichel@ville-guerande.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Nocturne fantastique Guérande a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT44