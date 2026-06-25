Informations pratiques

Sébazac-Concourès

Atelier Parent-Enfant

Avenue de Tarbadel Sébazac-Concourès Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-07

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Les petits explorateurs de la nature !

Cet été, le Relais Petite Enfance Rêve avec moi propose tout au long du mois de juillet des ateliers parents-enfants sur les quatre communes du SIVU, dont Sébazac-Concourès.

Venez partager un moment privilégié avec votre enfant autour d’activités ludiques et de découvertes adaptées aux tout-petits. Pour cette première matinée sur le thème des Petits Explorateurs, les enfants pourront partir à la découverte de la nature, observer, manipuler et s’éveiller à leur environnement.

Ces temps de rencontre sont également l’occasion d’échanger avec l’éducatrice du relais, de rencontrer d’autres familles et de profiter d’un moment convivial avec son enfant. .

Avenue de Tarbadel Sébazac-Concourès 12740 Aveyron Occitanie +33 7 87 33 03 37 ram.reveavecmoi@gmail.com

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English :

Little nature explorers!

L’événement Atelier Parent-Enfant Sébazac-Concourès a été mis à jour le 2026-06-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)