Atelier Parent-Enfant Sébazac-Concourès
mardi 7 juillet 2026 · Sébazac-Concourès
Informations pratiques
Sébazac-Concourès
Atelier Parent-Enfant
Avenue de Tarbadel Sébazac-Concourès Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-07
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Les petits explorateurs de la nature !
Cet été, le Relais Petite Enfance Rêve avec moi propose tout au long du mois de juillet des ateliers parents-enfants sur les quatre communes du SIVU, dont Sébazac-Concourès.
Venez partager un moment privilégié avec votre enfant autour d’activités ludiques et de découvertes adaptées aux tout-petits. Pour cette première matinée sur le thème des Petits Explorateurs, les enfants pourront partir à la découverte de la nature, observer, manipuler et s’éveiller à leur environnement.
Ces temps de rencontre sont également l’occasion d’échanger avec l’éducatrice du relais, de rencontrer d’autres familles et de profiter d’un moment convivial avec son enfant. .
Avenue de Tarbadel Sébazac-Concourès 12740 Aveyron Occitanie +33 7 87 33 03 37 ram.reveavecmoi@gmail.com
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English :
Little nature explorers!
L’événement Atelier Parent-Enfant Sébazac-Concourès a été mis à jour le 2026-06-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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