Festival de Tango Argentin Sébazac-Concourès
Festival de Tango Argentin Sébazac-Concourès jeudi 27 août 2026.
Sébazac-Concourès
Festival de Tango Argentin
46 Avenue Tabardel Sébazac-Concourès Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-27
L’association ruthénoise Tango Ruthène , placée sous la présidence de Marc Labit, nourrit une grande passion pour le tango argentin qu’elle se plaît à faire partager à un nombre grandissant d’adhérents.
A cœur d’attirer de nouvelles recrues pour leur faire vivre tout le bonheur d’une danse complète.
Le programme:
Jeudi 27 août Auberge espagnole de 18h30 à 20h. Milonga de 20h à 24h DJ Marco.
Vendredi 28 août Cueillette de mûres départ de la salle des fêtes d’Auriac-Lagast (12120) à 9h. Repas champêtre à 12h30 dans la forêt domaniale du Lagast. Réalisation de la confiture au Roube, 12120 Auriac-Lagast, à 14h. Possibilité à 19h30 de plat traiteur paella (12 €) ou rougail saucisse (10 €) (paiement à régler sur place au camion). Milonga de 21h à 2h DJ Enrique Jimenez.
Samedi 29 août Milonga de 14h à 18h DJ Yuliya Thaïs. Goûter à la mûre à 16h. Repas à 19h30. Milonga de 21h30 à 3h00 DJ Isabelle Chassaing.
Dimanche 30 août Buffet gourmand et despedida de 13h à 20h DJ Romero Fred (un seul et même tarif pour ces deux événements indissociables). .
46 Avenue Tabardel Sébazac-Concourès 12740 Aveyron Occitanie +33 6 87 95 28 45 tangomures@gmail.com
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English :
The Ruthenian Tango Ruthène association, under the presidency of Marc Labit, has a great passion for Argentine tango, which it likes to share with its growing number of members.
L’événement Festival de Tango Argentin Sébazac-Concourès a été mis à jour le 2026-06-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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