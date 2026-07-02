Concert Gospel Sébazac-Concourès
dimanche 30 août 2026 · Sébazac-Concourès
Informations pratiques
Sébazac-Concourès
Concert Gospel
Place de l’Eglise Sébazac-Concourès Aveyron
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-30
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Duo Gospel Jean-Marie Tiam Chant, Guitare Daniel Alogues Trompette, Chant Une belle complicité autour de la musique. Ils vous feront découvrir ou redécouvrir d’une façon très personnelle et originale les grands standards de la musique Gospel
Un sacré duo Vous pourrez apprécier la voix éclatante de Jean-Marie Tiam, auteur compositeur musicien franco-camerounais basé dans le Villeneuvois, et la sonorité feutrée de la trompette du Villefranchois Daniel Alogues, spécialiste du jazz Le duo propose 1h30 de concert, mené tambour battant autour des racines du jazz et en particulier du négro-spiritual et du gospel allant de L Armstrong à M.Bolton, le tout mis en perspective avec les explications historiques et musicales des deux musiciens. 10 .
Place de l’Eglise Sébazac-Concourès 12740 Aveyron Occitanie +33 6 03 50 59 89 alogues.daniel@gmail.com
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English :
Gospel Duo: Jean-Marie Tiam: Vocals, Guitar; Daniel Alogues: Trumpet, Vocals. A beautiful bond forged through music. They’ll help you discover—or rediscover—the great classics of gospel music in a very personal and original way.
L’événement Concert Gospel Sébazac-Concourès a été mis à jour le 2026-07-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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