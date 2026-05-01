Atelier parent/enfant sur l’orientation scolaire L’Echo’Système Lamballe-Armor

Lamballe-Armor

Atelier parent/enfant sur l’orientation scolaire

L’Echo’Système 2 Rue Jean Jaurès Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

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Et au tout début, il y a l’ado et ses parents et, bien sûr, l’environnement scolaire du collège ou lycée.

Parfois, voire souvent, pour un seul enfant, je rencontre plusieurs projets celui de l’ado et celui (ceux) des parents.

Je vous propose un atelier Parents/Enfant à partir de la classe de 4 ème jusqu’à celle de terminale

Dans cet atelier, je vous propose un autre regard sur la construction du projet d’orientation pour

Le voir comme une histoire familiale qui donne envie d’échanger sur des visions forcément différentes

Partager les attentes de chacun, les craintes, les certitudes, les envies, les rêves …

Découvrir une méthode qui propose des bases qui suivent et évoluent tout au long du cheminement scolaire et étudiant

Apportez crayons, de couleurs, feutres on aborde le sujet tout en légèreté

Le tarif est libre avec un minimum de 10 euros/famille

Inscriptions auprès de Catherine Mauguen par téléphone .

L’Echo’Système 2 Rue Jean Jaurès Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 77 76 96 22

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English :

L’événement Atelier parent/enfant sur l’orientation scolaire Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor