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Salon Formation, Orientation et Apprentissage Salle Pierre Lanoë Lamballe-Armor

Salon Formation, Orientation et Apprentissage Salle Pierre Lanoë Lamballe-Armor mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Salle Pierre Lanoë

Adresse : 6 Rue Mouëxigné

Ville : 22400 Lamballe-Armor

Département : Côtes-d'Armor

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif :

Lamballe-Armor

Salon Formation, Orientation et Apprentissage

Salle Pierre Lanoë 6 Rue Mouëxigné Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 13:30:00
fin : 2026-05-27 17:30:00

Date(s) :
2026-05-27

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Salle Pierre Lanoë 6 Rue Mouëxigné Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Salon Formation, Orientation et Apprentissage Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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