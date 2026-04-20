Salon Formation, Orientation et Apprentissage Salle Pierre Lanoë Lamballe-Armor

Lamballe-Armor

Salon Formation, Orientation et Apprentissage

Salle Pierre Lanoë 6 Rue Mouëxigné Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 13:30:00

fin : 2026-05-27 17:30:00

Date(s) :

2026-05-27

Junior, senior, demandeur d’emploi ou en reconversion… Trouvez votre formation initiale ou continue ! Rencontrez des structures de formation, de l’emploi et des entreprises du secteur. .

Salle Pierre Lanoë 6 Rue Mouëxigné Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Salon Formation, Orientation et Apprentissage Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor