Salon Formation, Orientation et Apprentissage Salle Pierre Lanoë Lamballe-Armor
Salon Formation, Orientation et Apprentissage Salle Pierre Lanoë Lamballe-Armor mercredi 27 mai 2026.
Lamballe-Armor
Salon Formation, Orientation et Apprentissage
Salle Pierre Lanoë 6 Rue Mouëxigné Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 13:30:00
fin : 2026-05-27 17:30:00
Date(s) :
2026-05-27
Junior, senior, demandeur d’emploi ou en reconversion… Trouvez votre formation initiale ou continue ! Rencontrez des structures de formation, de l’emploi et des entreprises du secteur. .
Salle Pierre Lanoë 6 Rue Mouëxigné Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Salon Formation, Orientation et Apprentissage Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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