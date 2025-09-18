Théâtre « Les Parents viennent de Mars, les enfants du Mc Do chez Maman » Café-Théâtre des Ballons Rouges Lamballe-Armor
Théâtre « Les Parents viennent de Mars, les enfants du Mc Do chez Maman » Café-Théâtre des Ballons Rouges Lamballe-Armor vendredi 22 mai 2026.
Théâtre « Les Parents viennent de Mars, les enfants du Mc Do chez Maman »
Café-Théâtre des Ballons Rouges 6 Rue Charles Cartel Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:00:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
La comédie qui va réconcilier la famille.
On adore nos parents mais parfois haaaaaaaaaaaaaaaaaaaa … Lorsque les parents regardent leur enfant la seule question qui leur vient à l’esprit c’est mais de qui a-t-il pris ça? Lui, lorsqu’il regarde ses parents, il twitte c’est sûr, j’ai été adopté . Bébé, enfant, adolescence, à tous âges ses joies… et ses galères.
Auteur Rodolphe Le Corre GC Production & Acta .
Café-Théâtre des Ballons Rouges 6 Rue Charles Cartel Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 22 62 50 60
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Théâtre « Les Parents viennent de Mars, les enfants du Mc Do chez Maman » Lamballe-Armor a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André