Fête de la Nature A la (re)découverte des landes de la Poterie Parking du cimetière Lamballe-Armor

Lamballe-Armor

Fête de la Nature A la (re)découverte des landes de la Poterie

Parking du cimetière La Poterie Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Guidés par une technicienne biodiversité de Lamballe Terre & Mer et l’illustrateur Bruno Davernin, découvrez la richesse des landes de la Poterie tout en apprenant à croquer les formes, textures et silhouettes du paysage.

Adultes de 10h à 12h30

Familles (dès 8 ans) de 14h à 16h30 Goûter offert.

Sur inscription. .

Parking du cimetière La Poterie Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 20 86 00 74

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English :

L’événement Fête de la Nature A la (re)découverte des landes de la Poterie Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor