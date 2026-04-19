Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête de la Nature A la (re)découverte des landes de la Poterie Parking du cimetière Lamballe-Armor

Fête de la Nature A la (re)découverte des landes de la Poterie Parking du cimetière Lamballe-Armor mercredi 13 mai 2026.

Lieu : Parking du cimetière

Adresse : La Poterie

Ville : 22400 Lamballe-Armor

Département : Côtes-d'Armor

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : mercredi 13 mai 2026

Tarif :

Lamballe-Armor

Fête de la Nature A la (re)découverte des landes de la Poterie

Parking du cimetière La Poterie Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13
fin : 2026-05-13

Date(s) :
2026-05-13

Guidés par une technicienne biodiversité de Lamballe Terre & Mer et l’illustrateur Bruno Davernin, découvrez la richesse des landes de la Poterie tout en apprenant à croquer les formes, textures et silhouettes du paysage.
Adultes de 10h à 12h30
Familles (dès 8 ans) de 14h à 16h30 Goûter offert.
Sur inscription.   .

Parking du cimetière La Poterie Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 20 86 00 74 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête de la Nature A la (re)découverte des landes de la Poterie Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

À voir aussi à Lamballe-Armor (Côtes-d'Armor)