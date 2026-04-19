Fête de la Nature A la (re)découverte des landes de la Poterie Parking du cimetière Lamballe-Armor
Fête de la Nature A la (re)découverte des landes de la Poterie Parking du cimetière Lamballe-Armor mercredi 13 mai 2026.
Lamballe-Armor
Fête de la Nature A la (re)découverte des landes de la Poterie
Parking du cimetière La Poterie Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13
Guidés par une technicienne biodiversité de Lamballe Terre & Mer et l’illustrateur Bruno Davernin, découvrez la richesse des landes de la Poterie tout en apprenant à croquer les formes, textures et silhouettes du paysage.
Adultes de 10h à 12h30
Familles (dès 8 ans) de 14h à 16h30 Goûter offert.
Sur inscription. .
Parking du cimetière La Poterie Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 20 86 00 74
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English :
L’événement Fête de la Nature A la (re)découverte des landes de la Poterie Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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