Atelier cosmétiques au naturel Le Haut du Val Lamballe-Armor
Début : 2026-05-10 14:00:00
fin : 2026-05-10 17:00:00
2026-05-10
Atelier avec Florence Sagory, reflexologue esthéticienne
Venez créer votre huile aux fleurs du jardin qui servira au massage ou à la relaxation.
Initiation à la réflexologie faciale. Nous finirons par un goûter convivial. .
Le Haut du Val Herbarius Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 31 50 68 00
