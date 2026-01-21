Atelier cosmétiques au naturel Le Haut du Val Lamballe-Armor

Atelier cosmétiques au naturel

Le Haut du Val Herbarius Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 14:00:00

fin : 2026-05-10 17:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Atelier avec Florence Sagory, reflexologue esthéticienne

Venez créer votre huile aux fleurs du jardin qui servira au massage ou à la relaxation.

Initiation à la réflexologie faciale. Nous finirons par un goûter convivial. .

Le Haut du Val Herbarius Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 31 50 68 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier cosmétiques au naturel Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor