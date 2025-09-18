Théâtre/Comédie « Une tortue sur le dos » Café-Théâtre des Ballons Rouges Lamballe-Armor

Théâtre/Comédie « Une tortue sur le dos » Café-Théâtre des Ballons Rouges Lamballe-Armor samedi 9 mai 2026.

Théâtre/Comédie « Une tortue sur le dos »

Café-Théâtre des Ballons Rouges 6 Rue Charles Cartel Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Début : 2026-05-09 20:00:00

2026-05-09

Plongez-vous dans le quotidien d’une jeune veuve qui n’a désormais plus sa langue dans sa poche. Un règlement de compte à la fois drôle et touchant que vous n’êtes pas prêt d’oublier !

Auteur Philippe Sohier

Mise en scène Philippe Sohier

Interprétation Juliette Nuss .

Café-Théâtre des Ballons Rouges 6 Rue Charles Cartel Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 22 62 50 60

