Théâtre/Comédie « Une tortue sur le dos »

Café-Théâtre des Ballons Rouges 6 Rue Charles Cartel Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Début : 2026-05-09 20:00:00
fin : 2026-05-09
2026-05-09
Plongez-vous dans le quotidien d’une jeune veuve qui n’a désormais plus sa langue dans sa poche. Un règlement de compte à la fois drôle et touchant que vous n’êtes pas prêt d’oublier !
Auteur Philippe Sohier
Mise en scène Philippe Sohier
Interprétation Juliette Nuss .
Café-Théâtre des Ballons Rouges 6 Rue Charles Cartel Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 22 62 50 60
