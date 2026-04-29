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Lamballe Jump II Parc équestre Lamballe-Armor

Lamballe Jump II Parc équestre Lamballe-Armor vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Parc équestre

Adresse : 17 Rue Dorée

Ville : 22400 Lamballe-Armor

Département : Côtes-d'Armor

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Tarif :

Lamballe-Armor

Lamballe Jump II

Parc équestre 17 Rue Dorée Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-10

Date(s) :
2026-05-08

organisé par la Société de concours hippique de Lamballe   .

Parc équestre 17 Rue Dorée Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 03 56 26 03 

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English :

L’événement Lamballe Jump II Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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