Table-ronde interactive Agir et travailler aujourd’hui face aux défis de l’IA Lycée Saint-Joseph Lamballe-Armor
Table-ronde interactive Agir et travailler aujourd’hui face aux défis de l’IA Lycée Saint-Joseph Lamballe-Armor jeudi 30 avril 2026.
Lamballe-Armor
Table-ronde interactive Agir et travailler aujourd’hui face aux défis de l’IA
Lycée Saint-Joseph 63 Rue Mouëxigné Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 20:00:00
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
Comment l’Intelligence Artificielle transforme-t-elle nos métiers et nos territoires ? Venez échanger avec des experts qui font bouger les lignes.
Des intervenants à la pointe
Sylvain Dorchner société Public IA, Directeur Général Technopole de Nancy
Thierry Andrieux Maire de Hénon.
Emmanuel Bour Co-fondateur de start-up et référent IA pour les EDC.
Jean-Yves Bernard Responsable formation sécurité-défense au CNAM Bretagne.
Au programme
L’IA dans la société quelle place prend l’IA dans la fonction publique territoriale, le monde de l’entreprise et notre sécurité ?
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Lycée Saint-Joseph 63 Rue Mouëxigné Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 31 02 55
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English :
L’événement Table-ronde interactive Agir et travailler aujourd’hui face aux défis de l’IA Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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