Table-ronde interactive Agir et travailler aujourd’hui face aux défis de l’IA Lycée Saint-Joseph Lamballe-Armor

Lamballe-Armor

Table-ronde interactive Agir et travailler aujourd’hui face aux défis de l’IA

Lycée Saint-Joseph 63 Rue Mouëxigné Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 20:00:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Comment l’Intelligence Artificielle transforme-t-elle nos métiers et nos territoires ? Venez échanger avec des experts qui font bouger les lignes.

Des intervenants à la pointe

Sylvain Dorchner société Public IA, Directeur Général Technopole de Nancy

Thierry Andrieux Maire de Hénon.

Emmanuel Bour Co-fondateur de start-up et référent IA pour les EDC.

Jean-Yves Bernard Responsable formation sécurité-défense au CNAM Bretagne.

Au programme

L’IA dans la société quelle place prend l’IA dans la fonction publique territoriale, le monde de l’entreprise et notre sécurité ?

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Lycée Saint-Joseph 63 Rue Mouëxigné Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 31 02 55

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English :

L’événement Table-ronde interactive Agir et travailler aujourd’hui face aux défis de l’IA Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor