Atelier Parents-enfants Atelier créatif Place de la Mairie Vieux-Boucau-les-Bains

Atelier Parents-enfants Atelier créatif mercredi 21 janvier 2026.
Place de la Mairie Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains
Début : 2026-01-21
fin : 2026-01-21
2026-01-21
Atelier gratuit sur inscription au 05 58 48 62 14 ou par mail mediatheque@vieuxboucau.fr. Nombre de places limité. La présence d’un adulte est obligatoire. (à partir de 6 ans).
Place de la Mairie Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 62 14 mediatheque@vieuxboucau.fr
English : Atelier Parents-enfants Atelier créatif
Workshop free of charge, registration required on 05 58 48 62 14 or mediatheque@vieuxboucau.fr. Places are limited. The presence of an adult is mandatory. (from 6 years old).
