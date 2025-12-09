Atelier Parents-enfants Atelier créatif Place de la Mairie Vieux-Boucau-les-Bains

Atelier Parents-enfants Atelier créatif

Place de la Mairie Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

Atelier gratuit sur inscription au 05 58 48 62 14 ou par mail mediatheque@vieuxboucau.fr. Nombre de places limité. La présence d’un adulte est obligatoire. (à partir de 6 ans).

Place de la Mairie Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 62 14 mediatheque@vieuxboucau.fr

English : Atelier Parents-enfants Atelier créatif

Workshop free of charge, registration required on 05 58 48 62 14 or mediatheque@vieuxboucau.fr. Places are limited. The presence of an adult is mandatory. (from 6 years old).

