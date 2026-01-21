Atelier Parents-Enfants Jeux de société Place de la Mairie Vieux-Boucau-les-Bains

Vieux-Boucau-les-Bains

Atelier Parents-Enfants Jeux de société

Place de la Mairie Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 14:30:00

fin : 2026-06-10 15:30:00

Date(s) :

2026-06-10

A partir de 6 ans

Ateliers gratuits à la médiathèque, sur inscription par mail

uniquement.

Nombre de places limité.

La présence d’un adulte est obligatoire.

A partir de 6 ans

Ateliers gratuits à la médiathèque, sur inscription par mail

uniquement.

Nombre de places limité.

La présence d’un adulte est obligatoire. .

Place de la Mairie Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 62 14 mediatheque@vieuxboucau.fr

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English : Atelier Parents-Enfants Jeux de société

Ages 6 and up

Free workshops at the media library, by e-mail registration only

only.

Places are limited.

The presence of an adult is mandatory.

L’événement Atelier Parents-Enfants Jeux de société Vieux-Boucau-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-04 par OTI LAS