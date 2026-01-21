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Atelier Parents-Enfants Jeux de société Place de la Mairie Vieux-Boucau-les-Bains

Atelier Parents-Enfants Jeux de société Place de la Mairie Vieux-Boucau-les-Bains

Atelier Parents-Enfants Jeux de société Place de la Mairie Vieux-Boucau-les-Bains mercredi 10 juin 2026.

Lieu : Place de la Mairie

Adresse : Médiathèque

Ville : 40480 Vieux-Boucau-les-Bains

Département : Landes

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Vieux-Boucau-les-Bains

Atelier Parents-Enfants Jeux de société

Place de la Mairie Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 14:30:00
fin : 2026-06-10 15:30:00

Date(s) :
2026-06-10

A partir de 6 ans
Ateliers gratuits à la médiathèque, sur inscription par mail
uniquement.
Nombre de places limité.
La présence d’un adulte est obligatoire.
A partir de 6 ans
Ateliers gratuits à la médiathèque, sur inscription par mail
uniquement.
Nombre de places limité.
La présence d’un adulte est obligatoire.   .

Place de la Mairie Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 62 14  mediatheque@vieuxboucau.fr

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English : Atelier Parents-Enfants Jeux de société

Ages 6 and up
Free workshops at the media library, by e-mail registration only
only.
Places are limited.
The presence of an adult is mandatory.

L’événement Atelier Parents-Enfants Jeux de société Vieux-Boucau-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-04 par OTI LAS

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