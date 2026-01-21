Atelier Parents-Enfants Jeux de société Place de la Mairie Vieux-Boucau-les-Bains
Atelier Parents-Enfants Jeux de société Place de la Mairie Vieux-Boucau-les-Bains mercredi 10 juin 2026.
Vieux-Boucau-les-Bains
Atelier Parents-Enfants Jeux de société
Place de la Mairie Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 14:30:00
fin : 2026-06-10 15:30:00
Date(s) :
2026-06-10
A partir de 6 ans
Ateliers gratuits à la médiathèque, sur inscription par mail
uniquement.
Nombre de places limité.
La présence d’un adulte est obligatoire.
A partir de 6 ans
Ateliers gratuits à la médiathèque, sur inscription par mail
uniquement.
Nombre de places limité.
La présence d’un adulte est obligatoire. .
Place de la Mairie Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 62 14 mediatheque@vieuxboucau.fr
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English : Atelier Parents-Enfants Jeux de société
Ages 6 and up
Free workshops at the media library, by e-mail registration only
only.
Places are limited.
The presence of an adult is mandatory.
L’événement Atelier Parents-Enfants Jeux de société Vieux-Boucau-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-04 par OTI LAS
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