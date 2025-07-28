Atelier parents/enfants Coquilles MAD Opéra de Limoges Maison des Arts et de la Danse Limoges
Atelier parents/enfants Coquilles MAD Opéra de Limoges Maison des Arts et de la Danse Limoges samedi 28 février 2026.
Atelier parents/enfants Coquilles MAD Opéra de Limoges
Maison des Arts et de la Danse 76 Rue des Sagnes Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Inscription obligatoire.
Pour les 1-3 ans.
Autour du spectacle « Coquilles » du mercredi 4 mars à 17h. .
Maison des Arts et de la Danse 76 Rue des Sagnes Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 94 74
English : Atelier parents/enfants Coquilles MAD Opéra de Limoges
German : Atelier parents/enfants Coquilles MAD Opéra de Limoges
Italiano :
Espanol : Atelier parents/enfants Coquilles MAD Opéra de Limoges
L’événement Atelier parents/enfants Coquilles MAD Opéra de Limoges Limoges a été mis à jour le 2025-07-28 par OT Limoges Métropole