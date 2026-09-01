Atelier parents-enfants Katy Pique (Résidence Accessibilité) – Sensibilisation à l’autisme
samedi 26 septembre 2026
Informations pratiques
Un temps de jeu partagé entre parents et enfants, animé par l’association ATFAL, autour de son jeu Katy Pique dédié à la sensibilisation à l’autisme et à la neurodiversité.
À travers le jeu, les familles découvrent ensemble des clés de compréhension concrètes et bienveillantes, en dehors de tout cadre clinique ou diagnostique. Un moment convivial, ludique et accessible à tous, organisé dans le cadre de la Quinzaine de l’Accessibilité et de l’Inclusion.
ATFAL propose un atelier parents-enfants autour du jeu Katy Pique à la Résidence de l’Accessibilité.
Le samedi 26 septembre 2026
de 10h00 à 12h00
gratuit
https://forms.gle/KR6XMhYk4TwNN2Wc8
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T13:00:00+02:00
fin : 2026-09-26T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T10:00:00+02:00_2026-09-26T12:00:00+02:00
contact.atfal.association@gmail.com