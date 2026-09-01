Atelier parents-enfants Katy Pique (Résidence Accessibilité) – Sensibilisation à l’autisme

Informations pratiques

Un temps de jeu partagé entre parents et enfants, animé par l’association ATFAL, autour de son jeu Katy Pique dédié à la sensibilisation à l’autisme et à la neurodiversité.

À travers le jeu, les familles découvrent ensemble des clés de compréhension concrètes et bienveillantes, en dehors de tout cadre clinique ou diagnostique. Un moment convivial, ludique et accessible à tous, organisé dans le cadre de la Quinzaine de l’Accessibilité et de l’Inclusion.

ATFAL propose un atelier parents-enfants autour du jeu Katy Pique à la Résidence de l’Accessibilité.

Le samedi 26 septembre 2026

de 10h00 à 12h00

gratuit

https://forms.gle/KR6XMhYk4TwNN2Wc8

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-26T13:00:00+02:00

fin : 2026-09-26T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-26T10:00:00+02:00_2026-09-26T12:00:00+02:00



contact.atfal.association@gmail.com



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