Sombernon

Atelier parents-enfants Les aventuriers du goût

Rue Ferdinand Mercusot Sombernon Côte-d’Or

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:30:00

fin : 2026-05-30 16:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Et si nous partions explorer le monde de l’alimentation avec tous nos sens ? C’est l’invitation que vous lance l’association des Familles Rurales du Sombernonnais pour son tout nouvel atelier !

Au programme ? Des dégustations, des expériences sensorielles et des activités créatives main à la pâte pour éveiller les papilles, chatouiller la curiosité… et réconcilier petits et grands avec le plaisir de manger !

Conçu et animé par Aude Gaignaire de l’Echo des Sens , intervenante spécialisée en éducation alimentaire et sensorielle, cet atelier mêle jeux, découvertes, échanges…le tout dans une ambiance conviviale et bienveillante, comme toujours ! .

Rue Ferdinand Mercusot Sombernon 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 21 50 30 79 contact@afr-sombernon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier parents-enfants Les aventuriers du goût

L’événement Atelier parents-enfants Les aventuriers du goût Sombernon a été mis à jour le 2026-05-04 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)