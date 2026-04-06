Sombernon

6ème Salon des Vins de l’été

4 Place Bénigne Fournier Sombernon Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 10:30:00

fin : 2026-05-16 19:00:00

Date(s) :

2026-05-15

Salon des Vins de l’Été 6e édition

La Cave de Camille organise les vendredi 15 et samedi 16 mai, de 10h30 à 19h, la 6e édition de son Salon des Vins de l’Été, Place de la Mairie à Sombernon.

Pour cette édition, toute la nouvelle sélection de la cave est ouverte à la dégustation rouges, blancs, rosés, tous les vins de 7 à 15€ sont à découvrir sur place. C’est l’occasion de prendre le temps de goûter, de comparer, et de repartir avec les bouteilles qui vous ont convaincu.

Cette année, la cave a renouvelé une partie de sa sélection et c’est justement le moment d’en profiter pour découvrir les nouveaux vins référencés, rencontrer l’équipe et échanger sur les coups de cœur de la saison.

L’entrée est libre et la dégustation gratuite. Pour ceux qui souhaitent faire des réserves, des tarifs remisés sont proposés à partir de cartons de 6 bouteilles.

Place de la Mairie Sombernon

03 80 41 57 46

contact@lescavesdecamille.fr

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4 Place Bénigne Fournier Sombernon 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 41 57 46

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English :

L’événement 6ème Salon des Vins de l’été Sombernon a été mis à jour le 2026-04-17 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)