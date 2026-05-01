Soirée concerts tartes flambées La Cave de Sombernon jardin et cour Sombernon

Sombernon

Soirée concerts tartes flambées

La Cave de Sombernon jardin et cour 4 Place Bénigne Fournier Sombernon Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:30:00

fin : 2026-05-22 23:59:00

Date(s) :

2026-05-22

Soirée festive avec 2 concerts au profit du FSE du Collège de Sombernon.

Entrée libre à partir de 18h30.

Restauration: Tartes flambées alsaciennes au feu de bois, ( 7€ l’une) crêpes (2,5€ )et bières pressions (3€)

Animation: 2 groupes en live, la Fanfare de rue Les Pourquoi Pas qui jouera des reprises de morceaux pop version fanfare cuivre et le groupe Los Anceyles qui propose des reprises blues/ rock.

Venez passer une soirée sympa tout en soutenant le foyer socio éducatif du collège.

Le FSE, permet d’animer la vie collective du collège, mais aussi de développer les responsabilités et l’autonomie des adolescents en les impliquants dans des projets et des activités éducatives, ludiques, et culturelles.

Nous vous attendons nombreux!

Selon la météo, la soirée aura lieu dans le jardin et la cour de la Cave de Sombernon, avec une possibilité de replis dans les caves en cas de mauvais temps.

L’accès se fera par l’extérieur, passage entre la Mairie et la Cave, ou par la place du Collège en suivant les indications. .

La Cave de Sombernon jardin et cour 4 Place Bénigne Fournier Sombernon 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 41 57 46

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English : Soirée concerts tartes flambées

L’événement Soirée concerts tartes flambées Sombernon a été mis à jour le 2026-05-11 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)